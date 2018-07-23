В Бурятии возведут мандалу Зелёной Тары



С 25 по 28 июля в согчен дугане Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг» ламы Иволгинского дацана начнут возведение песочной мандалы Зелёной Тары.



Мандала – это священный дворец из песка, буддийская модель Вселенной, обитель всех просветлённых существ. Мандала Зелёной Тары считается одной из самых сложных и удивительной по своей красоте. Богиня Драгоценная Тара, или Ногоон Дара Эхэ, она проявляет активность и деятельное сострадание всех Будд и незамедлительно отзывается на молитвы всех страждущих, мгновенно приходит им на помощь.



- Поэтому молитвы, произнесённые перед её мандалой, способствуют обретению необычайной удачи, покровительства великой богини и мудрости. Драгоценная Тара даёт возможность обрести успех в делах и карьере, устраняет всевозможные препятствия. Поэтому обход вокруг мандалы - гороо, чтение мантр и молитв считается огромным накоплением благих заслуг и добродетели, являющейся основой для достижения счастья и процветания, - отмечают организаторы.



Также строение мандалы гармонизирует всё пространство, позитивно влияя на местность. Вследствие проведения этого таинства умиротворяются всякие разногласия, провокации, агрессия, войны, болезни людей и животных, засуха, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия. Наступает мир, спокойствие, здоровье, плодородие, благополучие, достаток и всевозможное счастье, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



Священнослужители приглашают всех верующих на этот ритуал.

