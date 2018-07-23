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В Бурятию на выставку приехал генеральный консул Японии

В Бурятию на выставку приехал генеральный консул Японии
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ открылась экспозиция «Очарование нэцкэ» 

В рамках Года Японии в России и Года России в Японии в Художественном музее имени Сампилова состоялось открытие передвижной выставки японского фонда «Очарование нэцкэ».

Почётными гостями стали генеральный консул Японии в Хабаровске Хироюки Ямомота-сан и художественный руководитель бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата. Улан-Удэ стал вторым городом в России после Владивостока, где представлена выставка японской миниатюрной скульптуры из дерева.

- Мы рады, что нам удалось к этому году провести у себя в музее две выставки японского искусства. Первая — «Красота японской туши» Ирины Левашевой, профессионального художника-реставратора из Москвы, и «Очарование нэцкэ» японского фонда, — отметила директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.

В формировании коллекции приняли участие сорок шесть «нэцукэси» — художники и резчики, ныне живущие в Японии, а также четыре автора, работающих в области современного искусства - «contemporary art».

По словам генконсула Японии Ямомота-сан, мир нэцкэ удивителен и прекрасен. Из практичных современных аксессуаров нэцкэ превратились в предметы искусства, от которых невозможно оторвать взгляд. Нэцкэ нужно разглядывать, отыскивая скрытое значение и смысл.

- Не пожалейте для них времени, включите воображение и тогда вы оцените красоту и совершенство экспонатов. Они действительно очаровывают и отражают духовность традиции и культурное наследие Японии. Благодаря современным художникам и мастерам, искусство нэцкэ, которому уже более 300 лет, не просто выживает, а обретает новые уникальные черты и значения. На выставке представлены 65 предметов, но каждый из них — это отдельный мир, в котором важны все детали, все узоры и элементы. Не торопитесь, подарите нэцкэ больше внимания, и они откроют вам удивительный мир впечатлений, - говорят организаторы. 

Сегодня классические нэцкэ получили международное признание как детализированные резные фигурки. Теперь они могут представлять очень большую ценность для любого коллекционера. Все они выполнены из разных пород дерева, материала, традиционно любимого японскими резчиками. Для изготовления миниатюрных фигурок мастера использовали древесину самшита, хурмы, японского кипарисовика, сандалового и чёрного дерева, сливы, вишни и ещё многих других. Особую выразительность предметам добавляют декоративные детали из янтаря, малахита, золота, серебра, меди, стекла. 
 
Выставка «Очарование нэцкэ» будет работать в Художественном музее до 11 августа, сообщает пресс-служба Национального музея республики.  
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