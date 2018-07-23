В Улан-Удэ ожидается жаркая погода

Воздух прогреется до 29 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах 9-14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 3-8, днём 26-31, местами 17-22 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 27-29 тепла.



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