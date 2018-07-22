В Улан-Удэ продолжаются работы по устранению последствий проливного дождя
Сегодня с 8 часов утра на дорогах Улан-Удэ продолжает работать специальная техника комбината по благоустройству. В основном проводятся работы по грейдированию и отсыпке дорог, сообщает управление по информационной политике города.
В сотых кварталах работают грейдер, погрузчик и 2 самосвала. В микрорайоне Комушка работают грейдер, погрузчик, 2 КамАЗа. В микрорайоне «Радужный», в ДНТ «Перспектива» работают грейдер, погрузчик, Фотон и КамАЗ.
Кроме того, продолжаются работы по откачке воды. С 8 часов работают 3 мотопомпы, 2 из которых в сотых кварталах и ещё одна на ул. Жердева. Также на дорогах города работают 6 вакуумных машин. С 21 часов вчерашнего дня и до 9 часов сегодняшнего дня работала вакуумная машина в Советском районе.
Работы продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сильный ливень, прошедший накануне в Улан-Удэ, превратил дороги в реки, в разных местах образовались провалы и огромные лужи. Сложная ситуация и в пригородном Вахмистрово, где подтопило частные дома и огороды – туда накануне выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов.
После ливня с улиц Улан-Удэ откачивают воду
Общество, Фото:
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