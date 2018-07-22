Слепой путешественник едет через всю Россию и остановится в Улан-Удэ













Ранее Владимир объехал несколько десятков стран, используя самые разные способы передвижения – от яхтинга до автостопа. В рамках нового путешествия, которое продлится с июня по август 2018 года, он планирует проехать на попутных автомобилях с попутчиками от Калининграда до Владивостока. По пути Владимир останавливается в крупнейших городах и проводит для всех желающих мастер-классы о том, как эффективно и интересно путешествовать по всему миру. Владимир уже посетил Калининград, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск. В ближайшие дни – Иркутск, Улан-Удэ, Чита.



Во вторник, 24 июля, Владимир посетит Улан-Удэ. Он поделится со всеми желающими опытом, как недорого путешествовать по стране и миру.



На мастер-классе он расскажет, как слепой может путешествовать самостоятельно (Европа, Азия, Карибские острова); как решиться на самостоятельное путешествие и что для этого нужно; как ставить цели и достигать их, несмотря ни на какие трудности; как бороться с негативом и всегда оставаться в хорошем расположении духа.



В рамках мастер-класса также состоится презентация одноименной книги Владимира «Путешествие без границ». В ней собраны рекомендации по повышению личной эффективности, инструкция по разработке своего собственного путешествия, различные полезные советы.



Мастер-класс состоится 24 июля в 15 часов в Национальной библиотеке Бурятии. Участие бесплатное.





Владимир Васкевич – слепой путешественник из Екатеринбурга, автор известного проекта «Путешествия в темноте». В 2017 году участвовал в телешоу Первого канала «Я могу!», где продемонстрировал феноменальную память.