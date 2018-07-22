В Бурятии открылся фестиваль «Ковка японского меча»

В субботу, 21 июля, в Этнографическом музее народов Забайкалья, на площадке резиденции Белого Старца, открылся фестиваль «Ковка японского меча». В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и Генеральный консул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки, сообщает пресс-служба правительства республики.
- Культура Японии очень богатая, интересная и завораживающая. Мы знаем самураев, но сегодня мы прикоснемся к истинной культуре, к истинным мастерам, и к настоящему проявлению мастерства ковки меча. Я думаю, всем это будет очень интересно. Уверен, что такие контакты, такое взаимодействие, такое общение приведёт к большей дружбе между нашими народами, к сотрудничеству и развитию наших стран - Японии и России, - сказал глава Бурятии.
Алексей Цыденов отметил, что у Бурятии тесные связи с Японией. В торговом обороте республики страна восходящего солнца занимает второе место. Основные поставки - уголь и продукция лесопереработки.
Во время недавнего визита в Японию обсуждалось строительство компанией Mitsui в Улан-Удэ завода мощностью до 72 тысяч тонн по термическому обезвреживанию отходов. Ямамото Хироюки выразил готовность оказать содействие по этому вопросу.
- Озеро Байкал - это сокровище России. Его надо защищать. И компания Mitsui очень хочет участвовать в таком проекте, который защищает природу вашей республики, - заявил он.
Фестиваль «Ковка японского меча» продлится до 28 числа. Он проводится культурным фондом Морихиро Ивата в рамках перекрестного года Японии и России и Недели туризма.
Вечером 21 июля фестиваль продолжила выставка Российского государственного архива кинофотодокументов «Прикосновение лепестков сакуры». Были представлены уникальные фото и кинохроника. Выставка расположена в юрте Белого Старца на территории Этнографического музея.
Фестиваль закроет мастер-класс по владению японским мечом и концерт артистов Бурятии 28 июля.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятию выкуют меч катану, которая признана культурным достоянием Японии. В республику специально приехал мастер ковки японской катаны Такэхиро Ватанабэ.
Художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата ранее выразил желание подарить кованый меч главе республики Алексею Цыденову или президенту Владимиру Путину.