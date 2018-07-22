Авария оставила без горячей воды более 100 домов Улан-Удэ

Воду отключили у жителей Бурвода



В субботу, 21 июля, в 22.31 остановили работу котёл и сетевой насос на котельной микрорайона Заречный в Улан-Удэ. В связи с этим жители Бурвода были отключены от горячего водоснабжения.



В зону отключения попали 69 многоквартирных домов и 45 домов частного сектора. Также без воды были школы № 8, № 44, школа-интернат №61, детские сады № 27 и № 104 «Зорька».



В 01:31 подача горячего водоснабжения была восстановлена. Время отключения составило 3 часа, сообщают оперативные службы города.

