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Авария оставила без горячей воды более 100 домов Улан-Удэ

Авария оставила без горячей воды более 100 домов Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Воду отключили у жителей Бурвода

В субботу, 21 июля, в 22.31 остановили работу котёл и сетевой насос на котельной микрорайона Заречный в Улан-Удэ. В связи с этим жители Бурвода были отключены от горячего водоснабжения.

В зону отключения попали 69 многоквартирных домов и 45 домов частного сектора. Также без воды были школы № 8, № 44, школа-интернат №61, детские сады № 27 и № 104 «Зорька».

В 01:31 подача горячего водоснабжения была восстановлена. Время отключения составило 3 часа, сообщают оперативные службы города. 
отключение воды
 
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