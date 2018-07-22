В Бурятии возможны грозы

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня утром в республике при прояснении туманы, днём местами дожди, возможны грозы. Ветер переменный 7-12 м/с.



Температура днём +20,+25, местами +13,+18.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Максимальная температура +23,+25.



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