На Байкале пройдёт фестиваль поэзии и авторской песни

Он будет посвящён сохранению озера
С 10 по 12 августа на пляже бухты «Байкальское лукоморье» пройдёт второй открытый Байкальский фестиваль поэзии и авторской песни «Горящая свеча», посвящённый судьбе Байкала.
- Данное мероприятие проводится в просветительских целях, направленных на сохранение и сбережение жемчужины России, «раскосого ока планеты» – озера Байкал, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Организаторы межрегионального общественного движения «Священный Байкал» приглашают авторов, поэтов, бардов, композиторов, исполнителей, ансамбли, а также слушателей, зрителей, любителей поэзии, авторской песни и всех неравнодушных к судьбе Байкала.
Для того чтобы принять участие необходимо в срок до 31 июля этого года прислать свои стихи (до 100 строк в WORD) и музыкальные файлы с песнями (до 3-х песен) на электронный адрес baikalfest03@bk.ru с пометкой «На конкурс Фестиваля «Горящая Свеча». Приветствуется экологическая тематика произведений. А гостям фестиваля необходимо в свободной форме подать заявку на регистрацию в срок до 31 июля по адресу baikalfest03@bk.ru с пометкой «Гость Фестиваля «Горящая свеча».
Он будет посвящён сохранению озера
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