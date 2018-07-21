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В Бурятии сегодня дожди и ливни

В Бурятии сегодня дожди и ливни
Общество,  Фото:pixabay.com
Возможен даже град

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 21 июля, в большинстве районов республики дожди, местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 5-10, местами при грозе до15- 20 м/с.

Температура днём +18,+23, при дожде до +15.

В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Максимальная температура днём +19,+21.

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