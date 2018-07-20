В Забайкальском крае провели воздушный бой

Лётчики выполняли фигуры высшего пилотажа



В Забайкальском крае в ходе проверки дежурных сил авиации летчики истребительного авиационного полка выполнили перехват не идентифицированного воздушного судна.



Экипажи истребителей Су-30СМ были подняты по тревоге. Лётный и технический составы выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолётов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе практической части мероприятия были отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, идентификации, перехвату и сопровождению летательного аппарата - нарушителя.



Особое внимание было уделено отработке тактических приемов в небе по принуждению к посадке условного нарушителя.



Отдельным заданием для экипажей стало проведение воздушного боя с самолетом-нарушителем, в том числе выполнению фигур сложного пилотажа, имитирующих уход от средств поражения условного противника.

