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В Ангарске сделают сертифицированную лыжную трассу

В Ангарске сделают сертифицированную лыжную трассу
Общество, 
На ней будут проводить соревнования федерального уровня

Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» станет сертифицированной лыжной трассой. Наличие сертификата позволит в будущем проводить на трассах лыжно-биатлонного комплекса официальные соревнования федерального уровня. Это будет способствовать развитию лыжных гонок в регионе и даст возможность присваивать спортсменам спортивные разряды.

Для решения этого вопроса в город приехали известные технические делегаты из федерации лыжных гонок России» Иван Беломестнов и Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

Как отмечено в ходе совещания, сегодня в Сибирском федеральном округе немного объектов, которые позволяют проводить соревнования первой категории. Трасса будет востребована не только у ангарчан, но и у жителей Иркутской области и соседних регионов.

Руководитель территории дал поручения профильным специалистам разбить все работы на этапы и просчитать необходимое финансирование. Далее заявка будет направлена в министерство спорта, сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.
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