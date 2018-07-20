В Ангарске сделают сертифицированную лыжную трассу

На ней будут проводить соревнования федерального уровня



Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» станет сертифицированной лыжной трассой. Наличие сертификата позволит в будущем проводить на трассах лыжно-биатлонного комплекса официальные соревнования федерального уровня. Это будет способствовать развитию лыжных гонок в регионе и даст возможность присваивать спортсменам спортивные разряды.



Для решения этого вопроса в город приехали известные технические делегаты из федерации лыжных гонок России» Иван Беломестнов и Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.



Как отмечено в ходе совещания, сегодня в Сибирском федеральном округе немного объектов, которые позволяют проводить соревнования первой категории. Трасса будет востребована не только у ангарчан, но и у жителей Иркутской области и соседних регионов.



Руководитель территории дал поручения профильным специалистам разбить все работы на этапы и просчитать необходимое финансирование. Далее заявка будет направлена в министерство спорта, сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

