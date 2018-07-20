В Забайкалье лётчики уничтожили группу условных террористов

В Забайкальском крае лётчики армейской авиации провели учение с боевыми пусками ракет по уничтожению группы условных террористов



Экипажи ударных вертолётов Ми-24 и Ми-8 АМТШ выполнили практическое бомбометание, боевые пуски неуправляемых авиационных ракет. Также они провели стрельбы с использованием пушечного вооружения винтокрылых машин, уничтожив цели, имитирующие группу условных террористов, в том числе легкобронированную технику.



Лётчики в составе пар вылетели в заданный район, отработали вопросы аэронавигации, проведения воздушной разведки, определению координат целей, нанесению огневого поражения.



Особое внимание было уделено отработке слаженности действий при выполнении воздушных маневров, уходу из-под встречного огня условных террористов, выполнению задач в условиях применения «неприятелем» средств радиоэлектронной борьбы.



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