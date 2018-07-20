В Улан-Удэ закрылся приют для бездомных животных

Волонтёры ищут хозяев для собак и кошек из приюта «Созвездие»В столице Бурятии частный приют «Создание», находившийся рядом с остановкой «Обелиск», закрывается. Как рассказывают волонтёры, престарелая хозяйка решила ликвидировать его из-за проблем со здоровьем: она планирует продать дом и переехать к дочери. Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году пенсионерке Марии Соловьёвой, которая 20 лет ухаживала за брошенными кошками и собаками, требовалась финансовая помощь.
- Приют «Создание» находился во дворе частного дома. В январе владелица сообщила нам, что будет закрывать его. Большинство собак добровольцы уже пристроили, и на сегодня осталось 13 животных, - рассказал «Байкал-Daily» Алексей Грант, волонтёр.
Необходимо найти хозяев и трём кошкам из приюта. Добровольцы сейчас собираются устроить специальную «Пушистую ярмарку», которая будет проходить 22 июля в парке «Юбилейный». На мероприятии горожане смогут увидеть на фото животных из приюта и выбрать себе питомца.
- Хозяйка ставит ультиматум волонтёрам, чтобы пристраивали их быстрее, иначе она их усыпит, - отметил Алексей.
На ярмарке у улан-удэнцев будет возможность посмотреть на котят, щенят и сразу забрать их домой.
- Это малыши, которые были выброшены на верную смерть. Они спасены волонтёрами и мечтают поскорее обрести свой дом. Им уже ничего не угрожает, но они должны освободить место другим. Потому что, к сожалению, наши сограждане продолжают плодить, выбрасывать их и не хотят стерилизовать своих питомцев. Пожалуйста, приходите, посмотрите на этих симпатяг. Возможно, именно среди них окажется ваш самый преданный друг, - обращаются к жителям столицы Бурятии добровольцы.
Также горожане могут оказать помощь волонтёрам: принести корм, пелёнки и другие вещи для ухода за животными.
Необычная ярмарка будет проходить с 12.00 до 17.00.