В Улан-Удэ закрылся приют для бездомных животных

Волонтёры ищут хозяев для собак и кошек из приюта «Созвездие»

Читают сейчас

Слёт инвалидов пройдёт в Бурятии Общество, Запланированы спортивные состязания и круглый стол

В Бурятии изменится расписание несколько поездов Общество, Расписание нескольких поездов дальнего следования изменится на ВСЖД с 24 июля по 11 августа