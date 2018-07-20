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На турнире памяти Михаила Елбаскина на Ольхоне разыграют 600 тысяч

На турнире памяти Михаила Елбаскина на Ольхоне разыграют 600 тысяч
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участие в соревнованиях примет более 500 спортсменов

Межрегиональный турнир по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина пройдёт с 10 по 12 августа в бухте Сохтор на Ольхоне. Планируется, что участие в соревнованиях примут более 500 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятия и Саха (Якутия).

Юноши 2001 года рождения и младше будут состязаться в пяти весовых категориях: 45, 55, 65, 75 и свыше 75 кг. У мужчин старше 18 лет четыре весовые категории: 65, 75, 95, и свыше 95 кг. Также будет разыграно абсолютное первенство в двух возрастных группах.

Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине с 1996 по 2001 год. Гостями были такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Виликтон Баранников.

- Турнир дал старт спортивной карьеры многим именитым спортсменам, таким как трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр Александр Богомоев, чемпион Сурдлимпийских игр Григорий Кожевников, четырёхкратный чемпион Европы Баир Омоктуев, - сообщают организаторы.

В этом году призовой фонд турнира составляет 600 тысяч рублей. Абсолютный чемпион турнира среди мужчин получит денежный приз в размере 70 тысяч рублей, среди юношей – 30 тысяч рублей. Победители и призёры турнира, помимо денежных вознаграждений, награждаются грамотами, медалями и специальными призами.

Начало соревнований в 11часов 11 августа, взвешивание будет проходить с 8 до 10 часов. Финалы начнутся с 10 часов 12 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый турнир памяти Михаила Елбаскина состоялся в 2016 году. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.

Справка:

Михаил Елбаскин – уроженец села Черноруд Ольхонского района Иркутской области. Он является заслуженным работником физической культуры Бурятии. Михаил Елбаскин многократный победитель первенств Бурятской АССР среди юношей и юниоров по вольной и бурятской борьбе, многократный чемпион Бурятии, победитель и призёр всероссийских, всесоюзных и международных соревнований, чемпион СССР среди студентов и сельских спортсменов, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей, призёр международного турнира «Интернационал» Улан-Батор (Монголия), победитель международного турнира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева в Махачкале.

спорт национальная борьба
 
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