Запланированы спортивные состязания и круглый стол
Проект «Через тернии к звёздам» Железнодорожной районной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» признали победителем конкурса по предоставлению субсидий из республиканского бюджета. Проект получил поддержку в размере 300 тысяч рублей.
В рамках реализации проекта с 24 по 26 июля на базе отдыха «Байкал Лидер» в селе Максимиха пройдёт республиканский слёт инвалидов общественных районных организаций по Бурятии.
В рамках мероприятия проведут круглый стол для обсуждения программы центра восстановления здоровья «Дар». Также пройдут соревнования по настольному теннису, дартс, бильярду и шахматам, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Слёт инвалидов пройдёт в Бурятии
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