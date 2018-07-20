Слёт инвалидов пройдёт в Бурятии

Запланированы спортивные состязания и круглый стол



Проект «Через тернии к звёздам» Железнодорожной районной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» признали победителем конкурса по предоставлению субсидий из республиканского бюджета. Проект получил поддержку в размере 300 тысяч рублей.



В рамках реализации проекта с 24 по 26 июля на базе отдыха «Байкал Лидер» в селе Максимиха пройдёт республиканский слёт инвалидов общественных районных организаций по Бурятии.



В рамках мероприятия проведут круглый стол для обсуждения программы центра восстановления здоровья «Дар». Также пройдут соревнования по настольному теннису, дартс, бильярду и шахматам, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

