В Бурятии изменится расписание несколько поездов

Расписание нескольких поездов дальнего следования изменится на ВСЖД с 24 июля по 11 августа



Изменяется расписание следования пассажирских поездов № 58 Кисловодск – Иркутск, № 88 Усть-Илимск – Иркутск, № 270 Адлер – Чита, № 242 Адлер – Иркутск, № 206 Анапа – Иркутск, № 100 Москва – Владивосток, № 82 Москва – Улан-Удэ, № 72 Северобайкальск – Улан-Удэ, № 4 Москва – Пекин, № 6 Москва – Улан-Батор, № 922 Москва – Иркутск, № 2 Москва – Владивосток, № 20 Москва – Пекин, № 8 Новосибирск – Владивосток, № 208 Новокузнецк – Владивосток, № 78 Новосибирск – Нерюнгри, № 70 Москва – Чита, № 81 Улан-Удэ – Москва, № 205 Иркутск – Анапа.



Измененным графиком поезд № 58 проследует на участке Тулюшка – Иркутск-Пассажирский, № 88, № 270, № 242 на участке Тулюшка – Хотхор, № 206, № 100, № 2, № 20 на участке Тулюшка – Головинская, № 82 на участке Нижнеудинск – Андриановская, № 72 на участке Тулюшка – Забитуй, № 4, № 6, № 922, № 78 на участке Тулюшка – Залари, № 8, № 208 на участке Тулюшка – Тельма, № 70 на участке Тулюшка – Тыреть, № 81 на участке Зима – Тайшет, № 205 на участке Зима – Ук.



Разница с действующим расписанием составит от 2 до 26 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

