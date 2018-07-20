В Бурятии собственника участка оштрафовали на 500 рублей

Зная о том, что на его участке будет проверка, он не приехал



Собственник земельного участка сельхозназначения в Хоринском районе Бурятии оштрафован по предписанию Россельхознадзора.



13 июня инспектор Россельхознадзора запланировал проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения. Собственник участка был уведомлён о предстоящей проверке, но в день контрольного мероприятия не представил необходимые документы и отказался от выезда на место проверки.



Мужчине назначили штраф 500 рублей.

