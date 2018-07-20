Выставка новых скульптур Даши Намдакова открылась в Иркутске









Публикация от Dashi Namdakov (@dashi_namdakov) 19 Июл 2018 в 5:14 PDT

Публикация от Dashi Namdakov (@dashi_namdakov) 19 Июл 2018 в 5:13 PDT

Публикация от Dashi Namdakov (@dashi_namdakov) 19 Июл 2018 в 5:13 PDT

Мировая премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова состоялась в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске. Мастер презентовал её в Иркутске, потому что именно здесь проходила его первая персональная выставка в 2000 году. В экспозиции «Другое измерение» представлено шесть новых работ. Всего же коллекция насчитывает около 20 скульптур, сообщает пресс-служба областного Минкульта.- Мы очень гордимся, что мировая премьера состоялась здесь, в Иркутске. Иркутску очень повезло. Я очень благодарна Даши, что он долгие годы дружил с Иркутским областным художественным музеем имени Сукачева, сейчас свое творчество он представляет в галерее Бронштейна, которая, безусловно, достойна принимать у себя выставку такого уровня. В августе этого года мы ещё увидим работы Даши Намдакова на выставке, посвящённой 85-летию Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Она пройдёт в Художественном музее имени Сукачева, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.Как отмечается на официальной странице Даши Намдакова в Instagram, презентация работ из новой коллекции мастера прошла 13 июля.- Я заперся в студии в Лондоне, отключил телефон, ни с кем не разговаривал, и только творил, творил, творил. Идеи сами приходили в голову, руки сами лепили из глины эти невероятные вещи. Просто взахлёб сделал сразу 20 работ за два месяца. Никогда ещё такого со мной не было! – пишет о процессе создания скульптур именитый художник.Также в социальной сети представлены снимки произведений, представленных в Иркутске.