20 Июля

19 Июля

Популярное

Звезда театра и кино Марина Куделинская снимется в Улан-Удэ

Звезда театра и кино Марина Куделинская снимется в Улан-Удэ
Общество, 
«Всегда мечтала побывать в Улан-Удэ», - заявила известная актриса

23 июля в Улан-Удэ прилетает известная актриса театра и кино Марина Куделинская. Она примет участие в съёмках фильма «Улан-Удэ, я люблю тебя!». Также актриса даст мастер-класс детям, прошедшим обучение в Байкальской школе кино, сообщили в комитете по культуре Улан-Удэ.

- Всегда мечтала попасть в ваш замечательный город. Я знаю, что у бурят есть особая энергия притяжения. Я очень люблю вашу нацию, - сказала Марина Куделинская улан-удэнцам в приветственном видео. 




Марина Куделинская сыграет в одной из шести новелл «Улан-Удэ, я люблю тебя!»

- Спасибо огромное за приглашение и за доверие. Я обещаю, что не разочарую. Люблю вас, - сказала актриса.

Как сообщал «Байкал-Daily», художественный фильм «Улан-Удэ, я люблю тебя!» снимается Союзом кинематографистов Бурятии. Фильм будет состоять из шести небольших частей, посвящённых родному городу. Фильм будет показан 8 сентября, в День города. Позже он будет в Интернете, возможен прокат в кинотеатрах.

Справка:

Марина Куделинская с 1987 по 2005 годы — актриса театра «Сатирикон». Первыми ролями в этом театре стали работы в спектаклях «Лица» (импровизация по Михаилу Мишину) и «Избранное»

С 1987 года она также начинает работать на телевидении, ведущей сюжетов в знаковой передаче того времени «Взгляд».

В кино Марина Куделинская впервые снялась в 28 лет, в картине украинского производства «Диссоната». Следующее появление на экране в 2005 году, в социальной драме «Рублевка Live» и двух сезонах молодежного сериала «Студенты». На сегодняшний день в фильмографии актрисы свыше 90 работ в кино и телесериалах.


фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Выставка новых скульптур Даши Намдакова открылась в Иркутске
Выставка новых скульптур Даши Намдакова открылась в Иркутске
Общество, 20.07.2018
Произведения были созданы в этом году в Лондоне
Звезда театра и кино Марина Куделинская снимется в Улан-Удэ
Звезда театра и кино Марина Куделинская снимется в Улан-Удэ
Общество, 20.07.2018
«Всегда мечтала побывать в Улан-Удэ», - заявила известная актриса
На Байкале пройдёт шахматный фестиваль
Общество, 20.07.2018
Для желающих принять участие необходимо оплатить взнос
Более 50 должников в Бурятии арестовали за неуплату штрафов
Более 50 должников в Бурятии арестовали за неуплату штрафов
Общество, 20.07.2018
Более 50 должников в Бурятии арестовали за неуплату штрафов
Жители Бурятии смогут пробежать с факелом Мира
Жители Бурятии смогут пробежать с факелом Мира
Общество, 20.07.2018
«Бег Мира - 2018» пройдёт по Бурятии
Братчанин оплатил кредит за сестру, чтобы не лишиться машины
Общество, 20.07.2018
Сумма задолженности была 163 тысячи рублей
МФЦ Бурятии отмечает 10-летие
МФЦ Бурятии отмечает 10-летие
Общество, 20.07.2018
Качество предоставления услуг станет новым девизом, заявили в МФЦ
Артисты из Бурятии победили на фестивале «Волна Байкала»
Артисты из Бурятии победили на фестивале «Волна Байкала»
Общество, 20.07.2018
Мероприятие собрало больше 500 участников
Улан-удэнцы заявляют, что засняли в магазине призрак (видео)
Улан-удэнцы заявляют, что засняли в магазине призрак (видео)
Общество, 20.07.2018
При увеличении кадров исследователи разглядели лицо
В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности
В Улан-Удэ из-за ливней введён режим повышенной готовности
Общество, 20.07.2018
В эти выходные ожидаются сильные дожди
Турнир по футболу памяти Льва Перминова проведут в Иркутске
Общество, 20.07.2018
Участие примут любительские и трудовые коллективы
Байкальский социальный форум пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 20.07.2018
Для родителей детей-инвалидов и специалистов будут организованы различные мероприятия
В Агинском Бурятском округе пройдёт борцовский турнир
Общество, 20.07.2018
Соревнования будут организованы в начале августа в селе Алханай
На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко
На фасаде общежития в Улан-Удэ появится портрет Юрия Власко
Общество, 20.07.2018
Большой портрет выполнят художники стрит-арта

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^