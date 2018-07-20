Звезда театра и кино Марина Куделинская снимется в Улан-Удэ













Марина Куделинская сыграет в одной из шести новелл «Улан-Удэ, я люблю тебя!»



- Спасибо огромное за приглашение и за доверие. Я обещаю, что не разочарую. Люблю вас, - сказала актриса.



Как сообщал «Байкал-Daily», художественный фильм «Улан-Удэ, я люблю тебя!»



Справка:



Марина Куделинская с 1987 по 2005 годы — актриса театра «Сатирикон». Первыми ролями в этом театре стали работы в спектаклях «Лица» (импровизация по Михаилу Мишину) и «Избранное»



С 1987 года она также начинает работать на телевидении, ведущей сюжетов в знаковой передаче того времени «Взгляд».



В кино Марина Куделинская впервые снялась в 28 лет, в картине украинского производства «Диссоната». Следующее появление на экране в 2005 году, в социальной драме «Рублевка Live» и двух сезонах молодежного сериала «Студенты». На сегодняшний день в фильмографии актрисы свыше 90 работ в кино и телесериалах.





Марина Куделинская сыграет в одной из шести новелл «Улан-Удэ, я люблю тебя!»- Спасибо огромное за приглашение и за доверие. Я обещаю, что не разочарую. Люблю вас, - сказала актриса.Как сообщал «Байкал-Daily», художественный фильм «Улан-Удэ, я люблю тебя!» снимается Союзом кинематографистов Бурятии . Фильм будет состоять из шести небольших частей, посвящённых родному городу. Фильм будет показан 8 сентября, в День города. Позже он будет в Интернете, возможен прокат в кинотеатрах.Марина Куделинская с 1987 по 2005 годы — актриса театра «Сатирикон». Первыми ролями в этом театре стали работы в спектаклях «Лица» (импровизация по Михаилу Мишину) и «Избранное»С 1987 года она также начинает работать на телевидении, ведущей сюжетов в знаковой передаче того времени «Взгляд».В кино Марина Куделинская впервые снялась в 28 лет, в картине украинского производства «Диссоната». Следующее появление на экране в 2005 году, в социальной драме «Рублевка Live» и двух сезонах молодежного сериала «Студенты». На сегодняшний день в фильмографии актрисы свыше 90 работ в кино и телесериалах.

23 июля в Улан-Удэ прилетает известная актриса театра и кино Марина Куделинская. Она примет участие в съёмках фильма «Улан-Удэ, я люблю тебя!». Также актриса даст мастер-класс детям, прошедшим обучение в Байкальской школе кино, сообщили в комитете по культуре Улан-Удэ.- Всегда мечтала попасть в ваш замечательный город. Я знаю, что у бурят есть особая энергия притяжения. Я очень люблю вашу нацию, - сказала Марина Куделинская улан-удэнцам в приветственном видео.