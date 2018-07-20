Жителя Иркутской области наградили за спасение ребёнка

Он позвонил в полицию, услышав плач



Благодарность и подарок вручили сотрудники полиции жителю города Черемхово Денису Сычкину. Благодаря его бдительности полицейские смогли вовремя прийти на помощь и спасли жизнь ребёнку.



Денис жилец дома по улицы Елены Бердниковой. 2 июля около полуночи он позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил, что в соседней квартире не смолкает плач ребёнка.



- Ещё вечером, когда мы с женой стояли на балконе, увидели нашего соседа в пьяном состоянии. В этот момент с ребёнком находились бабушка и дедушка. Когда он зашёл домой, между ними началась ругань, после чего он выгнал родителей из дома. Спустя несколько минут стал слышен плач ребёнка. Когда в течение 10 минут ребёнок продолжил плакать, я позвонил в полицию, - рассказал Денис.



Сегодня в торжественной обстановке начальник межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» подполковник полиции Сергей Линский поблагодарил мужчину за проявленную гражданскую сознательность. Линский выразил надежду, что для всех граждан города Черемхово Денис станет примером гражданского долга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



