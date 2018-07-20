Более 50 должников в Бурятии арестовали за неуплату штрафов

Более 700 должников повторно привлечены к ответственности



В Бурятии 764 должника вновь привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов судебных приставов, назначенных им в качестве наказания. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Ранее «проштрафившиеся» граждане были наказаны за неисполнение требований судей или судебных приставов, обеспечивающих порядок в суде. Кроме того, они воспрепятствовали законной деятельности приставов. Многие из должников, в том числе должностные лица и представители юридических лиц, не исполнили в срок требования исполнительных документов, вроде уборки свалок, ремонта домов, сноса самовольно возведенных строений.



В результате 52 должникам назначено наказание в виде административного ареста. Прямо из зала суда правонарушители были доставлены в изолятор временного содержания.



476 гражданам были назначены обязательные работы. 218 должникам было вновь назначено наказание в виде штрафа: им предстоит выплатить в казну государства 1 млн. 818 тысяч рублей. 14 правонарушителям суд ограничился вынесением устного замечания.



Должники, не оплатившие в течение 60 дней штраф, повторно привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Им грозит наказание в виде штрафа, но уже в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

