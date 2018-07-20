Для желающих принять участие необходимо оплатить взнос



22 июля в 12:00 состоится турнир по молниеносной игре XIV международного Байкальского шахматного фестиваля.



Приглашаются все желающие. Взнос составит 100 рублей. Регистрация начинается в 11:00, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Бурятии.



Читают сейчас

На Байкале пройдёт шахматный фестиваль Общество, Для желающих принять участие необходимо оплатить взнос

Байкальский социальный форум пройдёт в Улан-Удэ Общество, Для родителей детей-инвалидов и специалистов будут организованы различные мероприятия