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Жители Бурятии смогут пробежать с факелом Мира

Жители Бурятии смогут пробежать с факелом Мира
Общество,  Фото:pixabay.com
«Бег Мира - 2018» пройдёт по Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», через Бурятию пройдёт «Бег Мира». Это факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства. Эстафета проводится в России с 1991 года. В этом году Бег стартовал 12 июня в Тюмени.

О том, как пройдёт эстафета в Кабанском районе, сообщила пресс-служба администрации района.

Первыми встретят спортсменов из разных уголков России жители Выдрино 26 июля в 16.00 часов. Далее 27 июля их маршрут будет проложен через посёлок Танхой и городок Бабушкин. 28 июля спортсмены направятся в Селенгинск, а после него продолжат своё движение по Бурятии.

В пробеге могут принять участие все желающие. У каждого будет возможность пробежать с факелом Мира и тем самым внести свою лепту во всемирную эстафету. 
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