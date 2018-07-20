Жители Бурятии смогут пробежать с факелом Мира

«Бег Мира - 2018» пройдёт по Бурятии



Как сообщал «Байкал-Daily», через Бурятию пройдёт «Бег Мира». Это факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства. Эстафета проводится в России с 1991 года. В этом году Бег стартовал 12 июня в Тюмени.



О том, как пройдёт эстафета в Кабанском районе, сообщила пресс-служба администрации района.



Первыми встретят спортсменов из разных уголков России жители Выдрино 26 июля в 16.00 часов. Далее 27 июля их маршрут будет проложен через посёлок Танхой и городок Бабушкин. 28 июля спортсмены направятся в Селенгинск, а после него продолжат своё движение по Бурятии.



В пробеге могут принять участие все желающие. У каждого будет возможность пробежать с факелом Мира и тем самым внести свою лепту во всемирную эстафету.

