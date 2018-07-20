Братчанин оплатил кредит за сестру, чтобы не лишиться машины

Сумма задолженности была 163 тысячи рублей



В Братске мужчина оплатил задолженность перед кредитной организацией за свою сестру, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Она взяла кредит в одной из микрофинансовых организаций Иркутска, но деньги в установленные сроки не заплатила. Сумма задолженности была 163 тысячи рублей.



В залог она оставила автомобиль марки Nissan Skyline, 2002 года выпуска, который принадлежал брату. Судебные приставы наложили арест на иномарку, лишиться которой мужчина не захотел и выплатил долг сестры в тот же день.