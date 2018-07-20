Турнир по футболу памяти Льва Перминова проведут в Иркутске

Участие примут любительские и трудовые коллективы



Турнир по мини-футболу, посвящённый памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Перминова, пройдёт с 31 августа по 3 сентября на стадионе ИРНИТУ в Иркутске.



В турнире могут принять участие любительские команды спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений, воинских частей и других коллективов. Запрещается участие в турнире игрокам, имеющим профессиональные контракты. Состав команды 10 игроков и тренер. Турнир проводится по правилам мини-футбола: два тайма по 15 минут (перерыв пять минут).



- Турнир, стремительно набравший массовость с восьми команд до 80, привлекает любителей футбола самых разных возрастов и профессий, независимо от прописки. Не участвуют лишь профессиональные игроки. Почётный трофей чаше выигрывали команды Братска (семь раз), Иркутска (шесть раз), Ангарска (пять), Тулуна и Тайшета (по четыре)», - отметил организатор турнира Павел Кушкин.



Ежегодно в турнире памяти Перминова принимают участие команды из различных городов и посёлков Иркутской области, в том числе из северных территорий, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.