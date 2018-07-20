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Байкальский социальный форум пройдёт в Улан-Удэ

Общество, 
Для родителей детей-инвалидов и специалистов будут организованы различные мероприятия 

В Бурятии будет реализован комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, имеющих ментальные и психофизические нарушения. 

Проект «Шаг вперёд» реализуется с июня 2018 по ноябрь 2019 года. Для его проведения будет работать команда из 5 человек. Основным мероприятием станет Байкальский социальный форум родителей, воспитывающих детей и молодых людей с инвалидностью, и специалистов. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. 
 
- Такого рода форум в Сибирском регионе проводится впервые. На его площадках будут изучены успешные практики российских регионов, в частности таких городов, как Владимир, Хабаровск, Псков, Москва, по сопровождаемому проживанию, трудоустройству, постинтернатному сопровождению, организации жизни инвалидов. Своим опытом с участниками форума поделятся также специалисты органов социальной защиты и представители НКО Бурятии, - рассказывают инициаторы проекта. 

Форум проведёт общественная организация «Найдал». 

Проектом «Шаг вперёд» предусмотрено и получение социальных услуг разной направленности для 300 детей и молодых людей с инвалидностью. Впервые будут введены учебно-тренировочные занятия; обучение 500 родителей детей и молодых людей с инвалидностью и специалистов, работающих с детьми-инвалидами, инвалидами старше 18 лет; стажировка 3 специалистов. 

Для специалистов и родителей будут организованы четыре очных семинара в Улан-Удэ и два вебинара для заинтересованных граждан и специалистов, проживающих в районах и не имеющих возможность выехать в город, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.  
 
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