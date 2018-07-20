В Агинском Бурятском округе пройдёт борцовский турнир



В администрации Агинского Бурятского округа прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению открытого чемпионата Забайкальского края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая». Это одно из самых популярных спортивных мероприятий, которое ежегодно проводится у подножия священного Алханая уже на протяжении 14 лет. Как отмечают организаторы, день приезда участников соревнований назначен на 3 августа, начало соревнований и торжественная церемония открытия - 4 августа.



На заседании было рассмотрено и утверждено положение 14-го чемпионата. По предложению спортивного актива округа, в этот раз в него внесены изменения и дополнения в части весовых категорий. К соревнованиям допускаются участники 2001 г.р. и младше. Весовые категории среди юношей будут следующие: до 45 кг, до 55 кг, до 65 кг, 75 кг и свыше 75 кг, весовые категории среди мужчин - 63 кг, 75 кг, 92 кг и свыше 92 кг. Здесь будет проводиться и абсолютное первенство по юношам и мужчинам.



Как отметил руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев, турнир «Большой приз Алханая» положил начало возрождению бурятской борьбы. С каждым разом он собирает всё больше участников не только из Агинского округа, Забайкальского края, Республики Бурятия, но и других регионов России и Монголии. В прошлом году в нём приняло участие рекордное количество спортсменов – 170 человек. Тогда решением организационного комитета на чемпионате впервые были включены 5 юношеских весовых категорий - чтобы привлечь в борцовские поединки молодёжь. В этом году среди взрослых появились 2 категории в тяжелом весе - 92 кг, свыше 92 кг, сообщает пресс-служба администрации округа.

