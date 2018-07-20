В Бурятии переселили более ста БАМовцев

На переселение выделили 346,5 млн рублей



В северные районы Бурятии в полном объёме перечислено 346,5 миллионов рублей, предназначенные для переселения БАМовцев из непригодного жилья в этом году. Деньги получили Северо-Байкальский, Муйский районы и город Северобайкальск, сообщает пресс-служба правительства республики.



Всего в этом году планируется переселить 175 семей и ликвидировать 10,3 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Деньги начали поступать в районы ещё в апреле.



С начала года 115 семей уже переселено из жилых помещений, непригодных для проживания, общей площадью 5,66 тысяч квадратных метров.

