На переселение выделили 346,5 млн рублей
В северные районы Бурятии в полном объёме перечислено 346,5 миллионов рублей, предназначенные для переселения БАМовцев из непригодного жилья в этом году. Деньги получили Северо-Байкальский, Муйский районы и город Северобайкальск, сообщает пресс-служба правительства республики.
Всего в этом году планируется переселить 175 семей и ликвидировать 10,3 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Деньги начали поступать в районы ещё в апреле.
С начала года 115 семей уже переселено из жилых помещений, непригодных для проживания, общей площадью 5,66 тысяч квадратных метров.
В Бурятии переселили более ста БАМовцев
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