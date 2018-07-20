На Байкале обустроили тропу от Больших Котов до Большого Голоустного

Волонтёры завершили проект «В таёжный край Прибайкалья»



Проект проходил от посёлка Большие Коты до посёлка Большое Голоустное на Байкале. Волонтёры обустроили здесь экологическую тропу, сообщают организаторы проекта «Большая Байкальская тропа».



Возле Больших Котов была расчищена лестница, установлены ступени, водоотвод, расчищен мостик-переходка, а также закрыта стихийная тропа на подъеме на утёс Скрипер.



Также установлены туры на спуске со Скрипера и сделаны каменные ступени на спуске на пляж. Построено 150 метров новой тропы на участке, ведущему к мысу Соболев.



Волонтёры установили стол и лавки в бухте Нижняя. Также укреплён овраг на тропе и сделана расчистка упавших деревьев между мыс Большой Кадильный и посёлком Большое Голоустное.





