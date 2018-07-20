Волонтёры завершили проект «В таёжный край Прибайкалья»
Проект проходил от посёлка Большие Коты до посёлка Большое Голоустное на Байкале. Волонтёры обустроили здесь экологическую тропу, сообщают организаторы проекта «Большая Байкальская тропа».
Возле Больших Котов была расчищена лестница, установлены ступени, водоотвод, расчищен мостик-переходка, а также закрыта стихийная тропа на подъеме на утёс Скрипер.
Также установлены туры на спуске со Скрипера и сделаны каменные ступени на спуске на пляж. Построено 150 метров новой тропы на участке, ведущему к мысу Соболев.
Волонтёры установили стол и лавки в бухте Нижняя. Также укреплён овраг на тропе и сделана расчистка упавших деревьев между мыс Большой Кадильный и посёлком Большое Голоустное.
На Байкале обустроили тропу от Больших Котов до Большого Голоустного
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Волонтёры завершили проект «В таёжный край Прибайкалья»
Призовой фонд – 10 тысяч рублей
Приём заявок продлится до 9 августа
Поиски утонувшего 3-летнего ребёнка продолжаются
Ранее там было закрыто движение из-за повреждения моста
Мероприятия пройдут 26 и 27 июля
Жителей столицы Бурятии на открытии ждут показательные выступления от лучших школ танца
Хедлайнера «Голоса кочевников» встретили в аэропорту с цветами. ВИДЕО
На торжестве пройдут молебны, концерт и соревнования
Дети учились делать подарки из подручных материалов
Хозяйка одного из домов специально наняла бригаду рабочих
На «ТСК» постоянно образовывались пробки в «часы пик»
Приобщаться к чтению дети смогут в свободное от учёбы время
В качестве поздравления ветерану вручили денежный сертификат
Местами возможен град