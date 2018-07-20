В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по поеданию роллов



29 июля в Улан-Удэ состоится чемпионат по поеданию роллов. Призовой фонд составляет 10 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, «главный приз - годовой запас роллов».



Чемпионат стартует в 14:00 в ТРЦ «Пионер». Оставить заявки для участия или узнать обо всех подробностях мероприятия можно по телефону 8(996)350-60-03.