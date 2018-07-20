В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по поеданию роллов

Призовой фонд – 10 тысяч рублей
29 июля в Улан-Удэ состоится чемпионат по поеданию роллов. Призовой фонд составляет 10 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, «главный приз - годовой запас роллов».
Чемпионат стартует в 14:00 в ТРЦ «Пионер». Оставить заявки для участия или узнать обо всех подробностях мероприятия можно по телефону 8(996)350-60-03.
Приём заявок продлится до 9 августа
Поиски утонувшего 3-летнего ребёнка продолжаются
Ранее там было закрыто движение из-за повреждения моста
Мероприятия пройдут 26 и 27 июля
Жителей столицы Бурятии на открытии ждут показательные выступления от лучших школ танца
Хедлайнера «Голоса кочевников» встретили в аэропорту с цветами. ВИДЕО
На торжестве пройдут молебны, концерт и соревнования
Дети учились делать подарки из подручных материалов
Хозяйка одного из домов специально наняла бригаду рабочих
На «ТСК» постоянно образовывались пробки в «часы пик»
Приобщаться к чтению дети смогут в свободное от учёбы время
Местами возможен град
Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток предусматривает экскурсии во время остановок
Мальчик решил ночевать у него
Об этом заявил полномочный представитель президента Сергей Меняйло