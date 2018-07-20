Мероприятия пройдут 26 и 27 июля
26 июля в 10 часов в рамках оказания государственных услуг по содействию в трудоустройстве центр занятости населения Муйского района проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест. Мероприятие пройдёт в посёлке Таксимо по улице Советская,13.
27 июля в 10:30 мини-ярмарку вакансий рабочих мест проведёт центр занятости населения Кабанского района по улице Ленина, 1. В тот же день в 10 часов ярмарку организуют и в Заиграевском районе по улице Советская, 24, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения Бурятии.
В Бурятии проведут ярмарки вакансий
Общество, Фото:
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