В Бурятии проведут ярмарки вакансий

Мероприятия пройдут 26 и 27 июля



26 июля в 10 часов в рамках оказания государственных услуг по содействию в трудоустройстве центр занятости населения Муйского района проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест. Мероприятие пройдёт в посёлке Таксимо по улице Советская,13.



27 июля в 10:30 мини-ярмарку вакансий рабочих мест проведёт центр занятости населения Кабанского района по улице Ленина, 1. В тот же день в 10 часов ярмарку организуют и в Заиграевском районе по улице Советская, 24, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения Бурятии.

