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В Бурятии проведут ярмарки вакансий

В Бурятии проведут ярмарки вакансий
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия пройдут 26 и 27 июля

26 июля в 10 часов в рамках оказания государственных услуг по содействию в трудоустройстве центр занятости населения Муйского района проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест. Мероприятие пройдёт в посёлке Таксимо по улице Советская,13.

27 июля в 10:30 мини-ярмарку вакансий рабочих мест проведёт центр занятости населения Кабанского района по улице Ленина, 1. В тот же день в 10 часов ярмарку организуют и в Заиграевском районе по улице Советская, 24, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения Бурятии. 
ярмарка
 
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