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Для школьников Улан-Удэ открыли «Мастерскую галчонка»

Для школьников Улан-Удэ открыли «Мастерскую галчонка»
Общество, 
Дети учились делать подарки из подручных материалов

В библиотеке-филиале №20 микрорайона Аэропорт начала работу «Мастерская галчонка» по изготовлению подарков. 16 июля, в разгар летних каникул под руководством опытной рукодельницы школьники учились делать подарки из подручных материалов.

На первом занятии ребята собирали и украшали рамки для фотографий. Они декорировали их сердечками, раскрашенной яичной скорлупой, бумажными цветами и стразами.

Следующее творческое занятие пройдёт 27 июля в 14 часов, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
библиотека
 
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