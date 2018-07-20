Для школьников Улан-Удэ открыли «Мастерскую галчонка»

Дети учились делать подарки из подручных материалов
В библиотеке-филиале №20 микрорайона Аэропорт начала работу «Мастерская галчонка» по изготовлению подарков. 16 июля, в разгар летних каникул под руководством опытной рукодельницы школьники учились делать подарки из подручных материалов.
На первом занятии ребята собирали и украшали рамки для фотографий. Они декорировали их сердечками, раскрашенной яичной скорлупой, бумажными цветами и стразами.
Следующее творческое занятие пройдёт 27 июля в 14 часов, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы.
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