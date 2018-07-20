В Бурятии ожидаются ливни с грозами

Возможен град



По данным Бурятского гидрометцентра, 20-21 июля ожидается выход южного циклона: дожди, ливни, грозы, возможен град.



20 июля по республике ночью местами, днём в большинстве районов дожди, местами сильные и очень сильные дожди; сильные ливни, грозы; возможен град. По крайнему северу без осадков. Ветер северо-западный 3-8, при грозе до 14-19 м/с. Температура ночью 17-22, местами 9-14, днём 19-24, местами по северу 27-32, по юго-западу и южному Прибайкалью 13-18 тепла.



В Улан-Удэ ночью небольшой, днём умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 18-20, днём 22-24 тепла.

