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Поезд «Императорская Россия» остановится в Улан-Удэ

Поезд «Императорская Россия» остановится в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток предусматривает экскурсии во время остановок

20 июля на Казанском вокзале в Москве состоится торжественное отправление в путешествие по Транссибирской магистрали туристического поезда класса люкс «Императорская Россия». Пассажиров из 15 стран проводят в поездку с русским размахом, сообщает газета «Гудок».

Из Москвы во Владивосток, по самой длинной железной дороге в мире, через 8 городов — путешествие 70 иностранных туристов через всю Россию продлится 12 дней и 11 ночей, протянется почти на 10 000 километров.

В пути следования поезд совершит остановки в Казани, Екатеринбурге, Тобольске, Омске, Новосибирске, Иркутске и на Байкале, в Улан-Удэ и Хабаровске.

Во время остановок участников тура познакомят с архитектурными, историческими и природными памятниками, местными обычаями и традициями. Например, путешественники побывают в Казанском кремле и мечети Кул-Шариф в Казани, этнографическом музее «Тальцы» в Иркутске, музее «Подводная лодка С-56» во Владивостоке, насладятся живописным видом на озеро Байкал с горы Камень Черского.

Закончится путешествие 31 июля, и в этот же день другая группа туристов отправится в аналогичный тур, но в обратном направлении — из Владивостока в Москву.

Справка:

«Императорская Россия» — эксклюзивный российский туристический продукт, разработанный в честь 400-летия дома Романовых. Поезд, отправляющийся 20 июля, открывает пятый сезон путешествий по Транссибирской магистрали. Помимо маршрута из Москвы во Владивосток и в обратном направлении, путешественникам доступны поездки по трансграничным маршрутам Москва – Пекин и Пекин – Москва, которые запланированы на август и сентябрь этого года.

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