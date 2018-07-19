Поезд «Императорская Россия» остановится в Улан-Удэ

Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток предусматривает экскурсии во время остановок



20 июля на Казанском вокзале в Москве состоится торжественное отправление в путешествие по Транссибирской магистрали туристического поезда класса люкс «Императорская Россия». Пассажиров из 15 стран проводят в поездку с русским размахом, сообщает газета «Гудок».



Из Москвы во Владивосток, по самой длинной железной дороге в мире, через 8 городов — путешествие 70 иностранных туристов через всю Россию продлится 12 дней и 11 ночей, протянется почти на 10 000 километров.



В пути следования поезд совершит остановки в Казани, Екатеринбурге, Тобольске, Омске, Новосибирске, Иркутске и на Байкале, в Улан-Удэ и Хабаровске.



Во время остановок участников тура познакомят с архитектурными, историческими и природными памятниками, местными обычаями и традициями. Например, путешественники побывают в Казанском кремле и мечети Кул-Шариф в Казани, этнографическом музее «Тальцы» в Иркутске, музее «Подводная лодка С-56» во Владивостоке, насладятся живописным видом на озеро Байкал с горы Камень Черского.



Закончится путешествие 31 июля, и в этот же день другая группа туристов отправится в аналогичный тур, но в обратном направлении — из Владивостока в Москву.



Справка:



«Императорская Россия» — эксклюзивный российский туристический продукт, разработанный в честь 400-летия дома Романовых. Поезд, отправляющийся 20 июля, открывает пятый сезон путешествий по Транссибирской магистрали. Помимо маршрута из Москвы во Владивосток и в обратном направлении, путешественникам доступны поездки по трансграничным маршрутам Москва – Пекин и Пекин – Москва, которые запланированы на август и сентябрь этого года.



