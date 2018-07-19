Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток предусматривает экскурсии во время остановок
20 июля на Казанском вокзале в Москве состоится торжественное отправление в путешествие по Транссибирской магистрали туристического поезда класса люкс «Императорская Россия». Пассажиров из 15 стран проводят в поездку с русским размахом, сообщает газета «Гудок».
Из Москвы во Владивосток, по самой длинной железной дороге в мире, через 8 городов — путешествие 70 иностранных туристов через всю Россию продлится 12 дней и 11 ночей, протянется почти на 10 000 километров.
В пути следования поезд совершит остановки в Казани, Екатеринбурге, Тобольске, Омске, Новосибирске, Иркутске и на Байкале, в Улан-Удэ и Хабаровске.
Во время остановок участников тура познакомят с архитектурными, историческими и природными памятниками, местными обычаями и традициями. Например, путешественники побывают в Казанском кремле и мечети Кул-Шариф в Казани, этнографическом музее «Тальцы» в Иркутске, музее «Подводная лодка С-56» во Владивостоке, насладятся живописным видом на озеро Байкал с горы Камень Черского.
Закончится путешествие 31 июля, и в этот же день другая группа туристов отправится в аналогичный тур, но в обратном направлении — из Владивостока в Москву.
Справка:
«Императорская Россия» — эксклюзивный российский туристический продукт, разработанный в честь 400-летия дома Романовых. Поезд, отправляющийся 20 июля, открывает пятый сезон путешествий по Транссибирской магистрали. Помимо маршрута из Москвы во Владивосток и в обратном направлении, путешественникам доступны поездки по трансграничным маршрутам Москва – Пекин и Пекин – Москва, которые запланированы на август и сентябрь этого года.
Поезд «Императорская Россия» остановится в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Путешествие через всю Россию из Москвы во Владивосток предусматривает экскурсии во время остановок
Мальчик решил ночевать у него
Об этом заявил полномочный представитель президента Сергей Меняйло
Сцена будет специально построена на озере Щучье
В частности, он увлёкся парапланеризмом
Александр Балунов, бывший бас-гитарист «Короля и Шута», вспомнил забавный случай к годовщине гибели Михаила «Горшка» Горшенева
Их габариты увеличатся до 10 метров
Сегодня представители комитета городского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций показали ход ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону в Улан-Удэ
Степень готовности школы в Академгородке в Иркутске составляет 98 процентов.
Состоятся мастер-классы от именитых боксёров республики
В Бурятии создано уже больше 400 пунктов временного размещения людей
На ней побывали гости из разных городов
17 июля в Кяхтинском районе Бурятии в местности Ранжун Маани прошёл молебен - подношение и восхваление Гомбо Сахюсану
Она продлится 40 минут
Он будет посвящён сохранению озера