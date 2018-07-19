Бурятия отстаёт от графика пополнения топлива на зиму

Об этом заявил полномочный представитель президента Сергей Меняйло



Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.



Как отметил Меняйло, на сегодняшний день подготовка жилищно-коммунального комплекса в сибирских регионах идёт в соответствии с планом. Тем не менее, по ряду отдельных направлений есть отставания. Так, формирование нормативных запасов топлива на объектах теплоснабжения в республиках Алтай и Бурятия, Новосибирской области ведётся с отклонением от графика.



Бурятия не попала в число проблемных регионов с отключенными от электроснабжения котельными. В этот список вошли Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.



- На данном этапе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду все имеющиеся отставания можно и нужно ликвидировать. При этом очень важно обеспечить своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований и коммунальных объектов», – сказал Сергей Меняйло.



– Представителям Ростехнадзора и органов исполнительной власти в регионах округа следует серьёзно подойти к выполнению поставленных задач, активно включиться в работу по проведению проверок, оказать поддержку органам местного самоуправления и предприятиям коммунального комплекса, – подчеркнул полпред.



