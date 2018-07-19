108 моринхууристов Бурятии впервые сыграют на воде

Сцена будет специально построена на озере Щучье



Уникальный концерт с участием 108 моринхууристов под названием «Великие мелодии – Великой степи!» состоится в пятницу, 20 июля, в 21:00 на озере Щучье.



Музыкальное шоу станет одним из интересных праздничных мероприятий, посвященных 95-летию Селенгинского района и впервые пройдёт на берегу озера Щучье, на специально построенной сцене на воде.



Постановщиком спектакля стал известный бурятский режиссёр Олег Юмов. По словам организаторов, они предприняли всё возможное, чтобы концерт стал культурным брендом Селенгинского района, ради которого съезжались бы зрители и творческие коллективы республики, гости из России и из других стран.



В дни юбилея 20-21 июля в районе пройдут официальные и праздничные мероприятия с торжественными службами в церквях и дацанах, будет открыта презентационная площадка достижений Селенгинского района, на ипподроме Загустайского дацана пройдет ряд спортивных мероприятий, включая конные скачки, соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе, а также световое лазерное шоу с розыгрышем большого количества призов от спонсоров мероприятий.



В юбилейных торжествах примет участие и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поздравит жителей с юбилеем, района, поприветствует молодёжь на слёте волонтёров Селенги, осмотрит строительство дома культуры в селе Жаргаланта, побывает на насосной станции сетей водоснабжения Гусиноозерска, посетит спортивные состязания, возложит цветы к бюсту полного кавалера Орденов Славы Г.С. Шарапова и к бюсту кинорежиссера и актера Б.Ц. Халзанова, в связи с его 80-летием.



Селенгинский район Бурятии в прошлом был форпостом восточных рубежей нашего государства и по праву считается колыбелью забайкальского казачества. Это Родина девяти Пандито Хамбо Лам – буддийских верховных священнослужителей. Это земля, на которой когда-то заседала Селенгинская Степная Дума, земля, на которой жили и работали декабристы, земля, имеющая богатейшие традиции и хранящая память о Селенгинском пехотном полку.



