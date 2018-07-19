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Иркутский бизнесмен стал экстремалом в 68 лет

Иркутский бизнесмен стал экстремалом в 68 лет
Общество, 
В частности, он увлёкся парапланеризмом

У 68-летнего жителя Иркутской области Сергея Попова в солидном возрасте появилось сразу несколько увлечений, в том числе и таких, на которые отважится далеко не каждый молодой человек, сообщает телеканал МИР24.

Мужчина увлекся парапланеризмом. Раньше такого позволить себе не мог: работа отнимала слишком много времени. Всё изменилось после выхода на пенсию. Туда он отправил себя сам, уточняет МИР24.

- У меня своя фирма, и я сам выбираю, когда мне пойти на пенсию. Я фирму передал среднему сыну и пошёл на пенсию спокойно, потому что захотелось чем-то позаниматься, захотелось иметь свободное время, – говорит пенсионер.

Сергей живет в дачном поселке на берегу Ангары. Рядом – тренировочный лагерь парапланеристов. Полтора года назад он взял у инструктора несколько уроков и заболел небом. Купил параплан. Теперь сам летает каждую неделю.

- Нравятся острые ощущения, драйв так сказать, прекрасные виды с высоты, отсюда даже если подняться, можно увидеть снежный хребет с тобой стороны Байкала, – пояснил мужчина.

Ещё одно увлечение: внедорожный мотоцикл. Младший сын занимается мотокроссом. Он и заразил отца двухколесной романтикой. Наматывает километры по иркутским проселкам Сергей в свободное от полетов время.

А еще ходит с внуками в горы, катается на велосипеде, увлекается геологией. Едва успевает делать дела по дому.

- Жена порой ругается, что мало времени уделяю хозяйству из-за этих своих увлечений, поэтому я такого ничего не планирую специально, но если что-то подвернется, то я естественно, не откажусь, – сказал Попов.
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