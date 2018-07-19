19 Июля

18 Июля

Популярное

Экс-гитарист «Короля и Шута»: Бурят в семейных трусах на Байкале пел наши песни

Экс-гитарист «Короля и Шута»: Бурят в семейных трусах на Байкале пел наши песни
Общество, 
Александр Балунов, бывший бас-гитарист «Короля и Шута», вспомнил забавный случай к годовщине гибели Михаила «Горшка» Горшенева

Ровно 5 лет назад, 19 июля 2013 года, умер лидер культовой панк-группы «Король и Шут». К пятилетию со дня смерти воспоминаниями поделился бывший бас-гитарист группы Александр Балунов. Его рассказал опубликовал портал «Бумага».

Александр Балунов: «Это музыка на всю жизнь»:

— Я познакомился с Гаврилой (школьное прозвище Михаила Горшенева), когда нам было по 13 лет: мы одноклассники. Мы были обычными питерскими школьниками, общались в дворовой компании.

«Король и Шут» начинался в клубе «ТамТам», концерты проходили совершенно дикие и безумные. Это был свободный клуб, где собирались абсолютно разные люди. В одной компании тусовались скинхеды, растаманы, панки, гопники, наркоманы и все, кто только можно. И никто не конфликтовал.

В Питере тогда было несколько музыкальных тусовок, они почти не пересекались. Мы не принадлежали ни к одной, вообще не были тусовщиками и всегда много репетировали. В 7 утра подъём, идёшь на работу: мы все параллельно где-то работали; я в разное время был столяром, почтальоном, фрезеровщиком. Потом, если есть, на халтуру — доски, например, пилить. Потом едешь на [проспект] Просвещения репетировать, потом домой. Нам очень нравилось играть — было не до тусовок. Когда появилась своя репетиционная точка, мы могли репетировать по восемь часов в день семь дней в неделю.

Когда я первый раз услышал нашу песню по радио, было, конечно, приятно, но в целом это никак не отразилось на нашей жизни. Мы музыкой занимались не для денег и популярности. Собрать стадион, продать альбом — это всё следствие. Сначала на концертах 20 человек, потом 30, потом 100, потом 500, потом уже собрали какой-то ДК.

Дело было в 90 каком-то лохматом году. Мы поехали на фестиваль в город Байкальск — на берегу Байкала. Нам дали корабль, мы взяли бухла и поехали кататься на другую сторону озера. А там почти ничего нет — тайга. Приплываем, разгружаемся, и вдруг из леса выходит бурят в синих семейных трусах. Спрашивает, откуда мы. Мы говорим: «Там фестиваль, музыка всякая». Он говорит: «О, круто, а вы че, тоже музыканты?». Мы говорим: «Ну да. «Король и Шут» знаешь?». У него глаза стали круглые: «Как «Король и Шут»? А мы тут сидим с парнями ваши песни под гитару поём!». В итоге он позвал своих друзей, мы погрузились на пароход и поплыли вместе на фестиваль. Причём оказалось, что этот чувак не знал ни «Алису», ни «Мумий Тролля», но сидел на своём Байкале и пел наши песни под гитару. Вот это я называю успехом.

Честно говоря, нам было плевать на славу, она даже мешала: по улице нельзя было пройти, не натянув шапку до бровей. Но так повелось, что они никакие не фанаты; Горшок придумал это с самого начала, и я у него перенял такое отношение. Мы любим свою музыку, и эти люди тоже её любят, [все] как одна большая семья. Они такие же, как и мы, тоже прутся. Мы проводили неофициальные встречи с фанатами, все, кому интересно, всегда могли подойти к нам на репетиционную точку пообщаться, знали наши адреса.

Фанатов до сих пор много. Они пишут со всего мира, приезжают взять автограф. Недавно ко мне приехала русская семейная пара из Австралии.

Есть популярная музыка — в этом году одно популярно, в следующем другое. Но мода проходит, а настоящая музыка остается. Когда пишешь музыку с правильным отношением, она получается для вечности, а не ради сегодняшнего дня. «Король и Шут» — это музыка на всю жизнь.

рок-группа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутский бизнесмен стал экстремалом в 68 лет
Иркутский бизнесмен стал экстремалом в 68 лет
Общество, 19.07.2018
В частности, он увлёкся парапланеризмом
Экс-гитарист «Короля и Шута»: Бурят в семейных трусах на Байкале пел наши песни
Экс-гитарист «Короля и Шута»: Бурят в семейных трусах на Байкале пел наши песни
Общество, 19.07.2018
Александр Балунов, бывший бас-гитарист «Короля и Шута», вспомнил забавный случай к годовщине гибели Михаила «Горшка» Горшенева
На трассе «Байкал» в Бурятии ремонтируют три моста
Общество, 19.07.2018
Их габариты увеличатся до 10 метров
Ремонты по подготовке к зиме в Улан-Удэ идут по графику
Ремонты по подготовке к зиме в Улан-Удэ идут по графику
Общество, 19.07.2018
Сегодня представители комитета городского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций показали ход ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону в Улан-Удэ
В Иркутске почти достроили школу с бассейном и планетарием
В Иркутске почти достроили школу с бассейном и планетарием
Общество, 19.07.2018
Степень готовности школы в Академгородке в Иркутске составляет 98 процентов.
На Байкале пройдёт праздник бокса
Общество, 19.07.2018
Состоятся мастер-классы от именитых боксёров республики
Бурятию зальёт ливнями: Ожидается подъём рек
Бурятию зальёт ливнями: Ожидается подъём рек
Общество, 19.07.2018
В Бурятии создано уже больше 400 пунктов временного размещения людей
В Бурятии прошла выставка книг и деревянных поделок
В Бурятии прошла выставка книг и деревянных поделок
Общество, 19.07.2018
На ней побывали гости из разных городов
В Бурятии прошёл молебен в местности, где проявились мантры
В Бурятии прошёл молебен в местности, где проявились мантры
Общество, 19.07.2018
17 июля в Кяхтинском районе Бурятии в местности Ранжун Маани прошёл молебен - подношение и восхваление Гомбо Сахюсану
На Байкале пройдёт фестиваль поэзии и авторской песни
На Байкале пройдёт фестиваль поэзии и авторской песни
Общество, 19.07.2018
Он будет посвящён сохранению озера
Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата Сибири
Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата Сибири
Общество, 19.07.2018
18-19 июля в городе Железногорск Красноярского края прошёл чемпионат Сибирского округа Росгвардии по служебному биатлону
Дожди смыли ещё одну дорогу в Бурятии
Дожди смыли ещё одну дорогу в Бурятии
Общество, 19.07.2018
Дорога между сёлами превратилась в реку. ВИДЕО
Лосята угодили в фотоловушку на Байкале
Лосята угодили в фотоловушку на Байкале
Общество, 19.07.2018
Скрытые камеры поставили для изучения животных
Режим ЧС: Агинский Бурятский округ уходит под воду
Режим ЧС: Агинский Бурятский округ уходит под воду
Общество, 19.07.2018
Вода поднялась до окон, машины сносит бурным потоком. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^