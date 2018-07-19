Экс-гитарист «Короля и Шута»: Бурят в семейных трусах на Байкале пел наши песни

Александр Балунов, бывший бас-гитарист «Короля и Шута», вспомнил забавный случай к годовщине гибели Михаила «Горшка» Горшенева



Ровно 5 лет назад, 19 июля 2013 года, умер лидер культовой панк-группы «Король и Шут». К пятилетию со дня смерти воспоминаниями поделился бывший бас-гитарист группы Александр Балунов. Его рассказал опубликовал портал «Бумага».



Александр Балунов: «Это музыка на всю жизнь»:



— Я познакомился с Гаврилой (школьное прозвище Михаила Горшенева), когда нам было по 13 лет: мы одноклассники. Мы были обычными питерскими школьниками, общались в дворовой компании.



«Король и Шут» начинался в клубе «ТамТам», концерты проходили совершенно дикие и безумные. Это был свободный клуб, где собирались абсолютно разные люди. В одной компании тусовались скинхеды, растаманы, панки, гопники, наркоманы и все, кто только можно. И никто не конфликтовал.



В Питере тогда было несколько музыкальных тусовок, они почти не пересекались. Мы не принадлежали ни к одной, вообще не были тусовщиками и всегда много репетировали. В 7 утра подъём, идёшь на работу: мы все параллельно где-то работали; я в разное время был столяром, почтальоном, фрезеровщиком. Потом, если есть, на халтуру — доски, например, пилить. Потом едешь на [проспект] Просвещения репетировать, потом домой. Нам очень нравилось играть — было не до тусовок. Когда появилась своя репетиционная точка, мы могли репетировать по восемь часов в день семь дней в неделю.



Когда я первый раз услышал нашу песню по радио, было, конечно, приятно, но в целом это никак не отразилось на нашей жизни. Мы музыкой занимались не для денег и популярности. Собрать стадион, продать альбом — это всё следствие. Сначала на концертах 20 человек, потом 30, потом 100, потом 500, потом уже собрали какой-то ДК.



Дело было в 90 каком-то лохматом году. Мы поехали на фестиваль в город Байкальск — на берегу Байкала. Нам дали корабль, мы взяли бухла и поехали кататься на другую сторону озера. А там почти ничего нет — тайга. Приплываем, разгружаемся, и вдруг из леса выходит бурят в синих семейных трусах. Спрашивает, откуда мы. Мы говорим: «Там фестиваль, музыка всякая». Он говорит: «О, круто, а вы че, тоже музыканты?». Мы говорим: «Ну да. «Король и Шут» знаешь?». У него глаза стали круглые: «Как «Король и Шут»? А мы тут сидим с парнями ваши песни под гитару поём!». В итоге он позвал своих друзей, мы погрузились на пароход и поплыли вместе на фестиваль. Причём оказалось, что этот чувак не знал ни «Алису», ни «Мумий Тролля», но сидел на своём Байкале и пел наши песни под гитару. Вот это я называю успехом.



Честно говоря, нам было плевать на славу, она даже мешала: по улице нельзя было пройти, не натянув шапку до бровей. Но так повелось, что они никакие не фанаты; Горшок придумал это с самого начала, и я у него перенял такое отношение. Мы любим свою музыку, и эти люди тоже её любят, [все] как одна большая семья. Они такие же, как и мы, тоже прутся. Мы проводили неофициальные встречи с фанатами, все, кому интересно, всегда могли подойти к нам на репетиционную точку пообщаться, знали наши адреса.



Фанатов до сих пор много. Они пишут со всего мира, приезжают взять автограф. Недавно ко мне приехала русская семейная пара из Австралии.



Есть популярная музыка — в этом году одно популярно, в следующем другое. Но мода проходит, а настоящая музыка остается. Когда пишешь музыку с правильным отношением, она получается для вечности, а не ради сегодняшнего дня. «Король и Шут» — это музыка на всю жизнь.



