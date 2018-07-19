На трассе «Байкал» в Бурятии ремонтируют три моста

Их габариты увеличатся до 10 метров



В Бурятии приступили к капитальному ремонту трёх мостов на трассе Р-258 «Байкал», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



К 2019 году федеральные дорожники приведут в нормативное состояние искусственные сооружения через реку Большой Мамай на 193-м км и два безымянных ручья на 191-м и 199-м км трассы.



В ходе капитального ремонта мостовики выполнят расширение опор, установят новые балки пролетных строений, заменят мостовое полотно, устроят антисейсмические тумбы, гидроизоляцию, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, поставят барьерное ограждение.



Мосты будут соответствовать всем современным параметрам по грузоподъёмности. Их габариты увеличатся до 10 метров.



В связи с проведением работ движение организовано по реверсивной схеме.



Работы на трассе Р-258 «Байкал» идут и в Забайкальском крае. До конца этого строительного сезона после капитального ремонта планируется сдать в эксплуатацию два мостовых перехода через реки Верхний и Нижний Харауз.



В местах производства работ федеральные дорожники настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012) 22-07-24.













