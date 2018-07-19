Ремонты по подготовке к зиме в Улан-Удэ идут по графику

Сегодня представители комитета городского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций показали ход ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону в Улан-Удэ



Первой точкой посещения стала повысительная насосная станция (ПНС – 22) в сотых микрорайонах города. Ответственным за работы является «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14». Здесь выполняется замена сетевых насосов с увеличением мощности, обвязка технологическими трубопроводами, строительные и электротехнические работы, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



В связи с дополнительными работами по монтажу нового специализированного оборудования, , меняются сроки отключения горячей воды для жителей юго-западной части Октябрьского района с 13 по 26 августа на срок с 27 июля по 19 августа.



- Данное мероприятие позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей котельной «Юго-западная», - пояснили в администрации Улан-Удэ. – В 2019 году планируется продолжить реконструкцию – произвести установку резервного насосного оборудования, обвязку технологическими трубопроводами, установка запорно-регулирующей арматуры, установка линий регулирующих клапанов.



Затем участники выезда посетили ремонтируемый участок тепловых сетей на ул. Павлова, 57. Здесь производится капитальный ремонт тепломагистрали № 6 от ТК13-3 до ТК13-4. Капитальный ремонт позволит обеспечить надёжное теплоснабжение жителей центральной части Октябрьского района. 31 июля работы планируется завершить.



По ул. Совхозная в микрорайоне Зверосовхоз производится капитальный ремонт линии электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 1010. Мероприятие предусматривает замену 10 опор воздушной линии, замену 550 метров провода на изолированный, замену 700 метров ответвлений к 20 частным домам по ул. Совхозная.



Ведётся капитальный ремонт на приёмной камере сточных вод канализационной насосной станции (КНС-6) по ул. Трубачеева. Ответственным за работы является МУП «Водоканал». Данная камера принимает сточные воды со всей территории Октябрьского района и далее через канализационную насосную станцию КНС-6 транспортирует стоки на очистные сооружения.



Заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов отметил, что в целом ремонтные работы по подготовке к зиме идут в соответствии с графиком, на некоторых объектах даже с опережением графика.



Подготовка к очередному отопительному сезону находится на особом контроле у мэра Улан-Удэ Александра Голкова.

