В Иркутске почти достроили школу с бассейном и планетарием

Общество, Фото: администрация Иркутска

Степень готовности школы №19 в Академгородке в Иркутске составляет 98 процентов.



Об этом мэру города Дмитрию Бердникову доложил руководитель генеральной подрядной организации. До конца июля будет завершена уборка и выполнено благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



На строительной площадке полностью готовы учебные блоки, в классах установлены меловые и проекционные доски. Ведётся генеральная уборка помещений, установка оборудования в столовой и специализированных кабинетах химии, физики, завершается монтаж пяти лифтов. В холлах на стены наносят тематические рисунки. В актовом зале и зале для проведения форумов устанавливают кресла. В спортивном блоке уже проведены гидравлические испытания чаш бассейна.



Помещения предусмотрены для пользования маломобильными школьниками. На завершающем этапе находится обустройство планетария.



- Как и планировали, качественно и в срок мы возвели новое современное учебное заведение. Здесь учтен опыт строительства аналогичной школы в микрорайоне «Эволюция», усовершенствованы технологии, применены новые материалы. Соблюдены все требования обеспечения безопасности и доступности. В конце июля мы планируем провести контрольную проверку и приёмку объекта , - подчеркнул Дмитрий Бердников.



Из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового. По распоряжению мэра города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Образовательное учреждение имеет четыре учебных корпуса, спортивный блок, административное здание.

