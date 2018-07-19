На Байкале пройдёт праздник бокса

Состоятся мастер-классы от именитых боксёров республики



22 июля на территории спортивно-оздоровительной базы «Энхалук» состоится международный день бокса. На празднике возложат венки к мемориалу в память о погибших в Великой Отечественной войне.



На базе пройдёт «Зарядка с чемпионом» и мастер-классы с участием именитых боксёров республики, сообщает министерство спорта и молодёжной политики.



- В этот день мы будем вспоминать наших боксёров-олимпийцев, чьи имена золотыми буквами вошли в историю спорта нашей республики, страны и мира, это - Велингтон Баранников, Владимир Сафронов, Борис Зориктуев и Бато-Мунко Ванкеев, - сообщают в министерстве спорта и молодёжной политики республики.

