Лосята угодили в фотоловушку на Байкале

- Заботливые мамы кормят своих чад и учат осторожности в лесу. Быки-лоси отращивают рога, готовясь к осенним боевым турнирам. В июле у лося длина рога-панта увеличивается до 2 сантиметров в сутки, - отмечают специалисты.





Научные сотрудники Заповедного Подлеморья наблюдают за лосятами с помощью фотокамер. Они изучают биотопическое размещение животных, взаимоотношения видов, состав популяций, суточную активность и иные аспекты, которые важны для оценки состояния заповедных экосистем.На Северном Байкале, а конкретно в заказнике «Фролихинский», июль наиболее благоприятный по погодным и иным условиям для животных. Благодаря обилию свежей, сочной травы и побегов кустарников, лосята быстро прибавляют в весе и росте.В июле звери блаженствуют в тайге, а туристы на пляжах озера Фролиха, не мешая друг другу, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».