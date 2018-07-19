Москвичи после выставки на Арбате: «Теперь хочу в Бурятию!»

















Организаторы долго и упорно готовили фотовыставку, поскольку это визитная карточка Бурятии. Здесь не должно было быть ни одной слабой фотографии, каждое изображение отображает свой аспект.



- Конечно, это гордость за республику. Нам есть что представить. Бурятия – уникальный край. Чего только здесь нет, - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.



В прошлом году Бурятия стала лауреатом ежегодной премии «National Geographic» за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.



Фотовыставка «Легенды России. Бурятия» посвящена культуре и традициям региона. Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества. Именно в Бурятии расположен центр буддизма России — Иволгинский дацан, а культура старообрядцев Тарбагатайского района провозглашена ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».



Фотовыставка пройдёт до 10 августа. Время работы круглосуточное. Вход свободный.





