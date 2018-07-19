Москвичи после выставки на Арбате: «Теперь хочу в Бурятию!»

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июля в центре Москвы, на Арбате, открылась фотовыставка под открытым небом «Легенды России. Бурятия». Она организована журналом National Geographic совместно с министерством туризма Бурятии. На открытии выставки присутствовал и глава республики Алексей Цыденов.
Москвичи танцевали бурятский национальный танец ёхор, узнавали о культуре бурятского народа и много фотографировались у стендов.
- Выставка замечательная! Мы прогуливались мимо и случайно заглянули на фотовыставку. Для меня было большим шоком, что в центре Москвы проходит выставка моей родины. Я сама родилась на Байкале, – рассказала гостья выставки Europa Plus TV
- Фотовыставка зарядила меня эмоциями и чувствами. Теперь я хочу отправиться в Бурятию, а именно на Байкал! – рассказала другая москвичка.
Организаторы долго и упорно готовили фотовыставку, поскольку это визитная карточка Бурятии. Здесь не должно было быть ни одной слабой фотографии, каждое изображение отображает свой аспект.
- Конечно, это гордость за республику. Нам есть что представить. Бурятия – уникальный край. Чего только здесь нет, - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.
В прошлом году Бурятия стала лауреатом ежегодной премии «National Geographic» за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.
Фотовыставка «Легенды России. Бурятия» посвящена культуре и традициям региона. Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества. Именно в Бурятии расположен центр буддизма России — Иволгинский дацан, а культура старообрядцев Тарбагатайского района провозглашена ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».
Фотовыставка пройдёт до 10 августа. Время работы круглосуточное. Вход свободный.
- Конечно, это гордость за республику. Нам есть что представить. Бурятия – уникальный край. Чего только здесь нет, - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.
В прошлом году Бурятия стала лауреатом ежегодной премии «National Geographic» за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.
Фотовыставка «Легенды России. Бурятия» посвящена культуре и традициям региона. Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества. Именно в Бурятии расположен центр буддизма России — Иволгинский дацан, а культура старообрядцев Тарбагатайского района провозглашена ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества».
Фотовыставка пройдёт до 10 августа. Время работы круглосуточное. Вход свободный.