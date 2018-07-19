Улан-удэнка организует акции по раздельному сбору мусора

В последней акции участвовало около 220 человек. Собрали три грузовика, наполненных вторсырьём. Часть хороших книг передадут в дом престарелых. Полиэтилен, бумагу и картон вывезли в «Экотранс», остальное в пункт приёма «Чистый город».





С каждой акцией волонтёров становится всё больше. Следующий сбор мусора состоится 4 августа, каждый житель города сможет сдать мусор на переработку, сообщает пресс-служба ОНФ Бурятии.





Инициатором акций по раздельному сбору мусора в Улан-Удэ, стала общественница Татьяна Никифорова.