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Улан-удэнка организует акции по раздельному сбору мусора

Улан-удэнка организует акции по раздельному сбору мусора
Общество,  Фото:ОНФ
Следующий сбор состоится 4 августа

Инициатором акций по раздельному сбору мусора в Улан-Удэ, стала общественница Татьяна Никифорова.

В последней акции участвовало около 220 человек. Собрали три грузовика, наполненных вторсырьём. Часть хороших книг передадут в дом престарелых. Полиэтилен, бумагу и картон вывезли в «Экотранс», остальное в пункт приёма «Чистый город».

С каждой акцией волонтёров становится всё больше. Следующий сбор мусора состоится 4 августа, каждый житель города сможет сдать мусор на переработку, сообщает пресс-служба ОНФ Бурятии.

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