Бурятия выиграла грант на «серебряное» волонтёрство

Ещё в мае фонд «Память поколений» дал старт конкурсу по поддержке и формированию центров волонтёров старшего возраста в регионах России. Конкурсный отбор проходил в два этапа.







Победителями стали 15 организаций – участников грантового конкурса поддержки волонтёрских проектов среди пожилых людей. В числе победителей также и Бурятия.







Каждый центр-победитель будет иметь свою линейку социальных проектов и до конца года должен сформировать сообщество граждан старшего возраста с активной жизненной позицией.





На создание центров «серебряного» добровольчества организациям-победителям конкурса будет выделено по 200 тысяч рублей, сообщает министерство социальной защиты республики.