Бурятия выиграла грант на «серебряное» волонтёрство

Республике выделено 200 тысяч рублей
Ещё в мае фонд «Память поколений» дал старт конкурсу по поддержке и формированию центров волонтёров старшего возраста в регионах России. Конкурсный отбор проходил в два этапа.
Победителями стали 15 организаций – участников грантового конкурса поддержки волонтёрских проектов среди пожилых людей. В числе победителей также и Бурятия.
Каждый центр-победитель будет иметь свою линейку социальных проектов и до конца года должен сформировать сообщество граждан старшего возраста с активной жизненной позицией.
На создание центров «серебряного» добровольчества организациям-победителям конкурса будет выделено по 200 тысяч рублей, сообщает министерство социальной защиты республики.
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