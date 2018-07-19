На эти цели было выделено более 100 миллионов
В первом полугодии текущего года около 70 семей военнослужащих в Забайкальском крае приобрели квартиры по военной ипотеке. Всего на эти цели им было выделено более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы – могут приобрести своё жилье уже через три года после вступления в систему. Само жильё может быть как на первичном, так и на вторичном рынке, а параметры жилых помещений зависят только от пожеланий самих военнослужащих и членов их семей.
70 семей в Забайкалье приобрели квартиры по военной ипотеке
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