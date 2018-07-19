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В Бурятии пройдёт молебен в честь Зандан Жуу

В Бурятии пройдёт молебен в честь Зандан Жуу
Общество, 
Статуя Будды в Эгитуйском дацане считается единственной прижизненной копией в полный рост

21 июля в Еравнинском районе Бурятии в Эгитуйском дацане состоится ежегодный молебен Восхваление Будды Зандан Жуу и подношение мандалы.

Молебен проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

В завершении молебна состоится концерт и спортивные состязания по стрельбе из бурятского лука, национальной борьбе, конным скачкам, бурятским шахматам и др., сообщает пресс-служба Сангхи.

В Эгитуйском дацане находится уникальная реликвия – статуя Сандалового Будды высотой 2 м 18 см, по преданиям, сделанная 2500 лет назад. Считается единственной прижизненной копией Будды в полный рост. Верующие считают, что статуя приравнивается к живому Будде и несёт в мир безграничное благословение. 
буддизм дацан
 
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