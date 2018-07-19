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Гринпис: Бурятия – один из лидеров по потере лесов

Гринпис: Бурятия – один из лидеров по потере лесов
Общество, 
Данные о потерях лесного покрова мира представили учёные Мерилендского университета

Бурятия попала в группу российских регионов с высоким риском по потере лесов. Соответствующее исследование Мэрилендского университета о потерях лесного покрова мира за 2017 год представило российское отделение «Гринписа». Экологи продемонстрировали интерактивную карту потерь лесного покрова в стране.

- Под потерями в данном случае имеются в виду как необратимые изменения (классическое обезлесенье - сокращение площадей лесов в результате их застройки, расчистки под сельское хозяйство и тому подобные нелесные нужды), так и обратимые - вырубки, гари и тому подобные, после которых со временем происходит восстановление лесного покрова, - поясняют в Гринписе. 





В группу наибольшего (чрезвычайного) риска входят Республика Бурятия, Красноярский край, Иркутская и Томская области. Эти четыре сибирских региона можно однозначно считать неблагополучными по потерям лесного покрова (самыми неблагополучными не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и во всей стране), сделали вывод в Гринписе.

В группу высокого риска из уральских, сибирских и дальневосточных субъектов РФ входят также Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский АО и Забайкальский край. «С учётом колоссальных потерь в прошлые десятилетия, которые не отражаются в свежих данных Мэрилендского университета, а также с учетом того, что при современном лесопользовании в них выбираются лучшие леса из оставшихся (по принципу выковыривания изюма из булки) - их уровень риска скорее тоже близок к чрезвычайному», - поясняют экологи.

В остальных сибирских и дальневосточных регионах ситуация с современными потерями лесного покрова - разумеется, в среднем по каждому региону - относительно более спокойная. Но это только с современными потерями - а леса многих регионов были предельно разорены и истощены прошлым бесхозяйственным лесопользованием, да и масштабы потерь лесов от пожаров и других непроизводительных факторов с течением времени, к сожалению, растут.

В Европейской России масштабы потерь лесного покрова в основном гораздо меньшие, чем в Сибири и на Дальнем Востоке; тем не менее, в некоторых регионах РФ за счёт интенсивного лесопользования, больших площадей санрубок и значительных масштабов расчистки лесов интенсивность изменений вызывает серьёзные опасения. Например, в Московской области она составляет (также в среднем за пять лет) 0,62% в год, а в Ленинградской области - 0,58% в год.


Гринпис
 
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